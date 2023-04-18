Португалия: узнайте сроки выплат финансовой поддержки

17 апреля правительство провело внеочередной совет министров, на котором одобрило временное повышение пенсий на 3,57% с июля 2023 года.

На пресс-конференции Антониу Кошта озвучил календарь с датами реализации новых мер поддержки.

Поддержка уязвимых семей

В марте правительство объявило, что «наиболее уязвимые семьи» получат поддержку в размере 30 евро в месяц в течение года, выплачиваемую ежеквартально в рассрочку по 90 евро. Антониу Кошта объявил, что первый перевод, относящийся к первому кварталу, будет выполнен 24 апреля.

Увеличение семейного пособия

Объявленный в марте пакет мер также включал усиление поддержки семей с детьми до четвертой ступени семейного пособия за счет выделения внеочередной надбавки в размере 15 евро в месяц на каждого ребенка, выплачиваемой ежеквартально. Он начнет выплачиваться в мае, сообщил премьер.

Поддержка дохода и процентная субсидия

В мае также начинается выплата поддержки новым доходам и субсидирование процентов по ипотечным кредитам.

Чрезвычайная поддержка дохода состоит из ежемесячной поддержки с максимальной стоимостью 200 евро в течение максимального периода пяти лет для семей с уровнем усилий более 35%.

Мера по ипотечному кредиту распространяется на финансирование до 250 тысяч евро и распространяется только на домохозяйства с доходом до шестой шкалы подоходного налога. Размер бонуса ограничен 720 евро в год. Уровень усилий также должен быть больше 35%.

Временное повышение оплаты осударственным служащим

Правительство объявило о дополнительном увеличении оплаты государственным служащим на 1%. Оно начнет выплачиваться в мае, задним числом до января, сказал Антониу Кошта.