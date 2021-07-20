Португалия: узнайте, вы зарабатываете много или мало?

Минимальная заработная плата в Португалии составляет 665 евро, но средняя зарплата почти вдвое выше. Пара может получать 1936 евро в чистом выражении. Но как сравнить этот доход с другими?

Минимальная заработная плата в Португалии не является одной из самых высоких среди европейских стран. Это 665 евро, но мало кто зарабатывает такую ​​сумму, большинство забирает домой «чек» чуть побольше.

В 2020 году, по данным INE, ежемесячная валовая заработная плата на одного работника увеличилась на 2,9% - до 1314 евро. Это практически вдвое больше установленного законом минимального значения.

Пара без детей, учитывая этот средний доход, будет иметь 2628 евро брутто-месячной зарплаты. В чистом выражении эта сумма будет приносить домой 1936 евро в конце каждого месяца. Очень много? Слишком мало? Ответ можно получить в симуляторе, предоставленном Евростатом.

С помощью этого инструмента можно понять, что, исходя из дохода, по данным Евростата, «10% домашних хозяйств в Португалии имеют более высокий доход». Другими словами, около 90% собирают меньшую сумму.

Но что, если учесть ту же ценность в другой стране? Во Франции, например, этот ежемесячный показатель полностью меняет значение: вместо того, чтобы быть среди домохозяйств с самыми высокими доходами, они попадают в число домохозяйств с самыми низкими доходами. «70% семей во Франции имеют более высокий доход», - сообщает Евростат.