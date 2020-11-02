Португалия: в 121 районе страны вводятся ограничительные меры

После внеочередного заседания Совета министров премьер-министр объявил о частичной изоляции в муниципалитетах с более чем 240 случаями на 100 000 жителей за последние 14 дней.

С 4 ноября Португалия должна будет выполнить ряд новых мер, чтобы остановить прогрессирование Covid-19.

Рестораны не смогут сервировать столы на более чем шесть человек, и время закрытия устанавливается в 22:30.

Магазины будут закрываться в 22:00. Однако, по заявлению правительства, мэр может установить время закрытия позже установленного максимального предела при условии положительного заключения местных органов здравоохранения и сил безопасности.

Также на перечисленных территориях, которые составляют 70% страны, запрещены ярмарки и стихийные рынки , а мероприятия и торжества ограничены пятью участниками, за исключением случаев, когда гости живут вместе.

«Если у нас нет важных дел, мы должны оставаться дома. Конечно, мы можем пойти на работу или в школу, сделать покупки, заняться физическими упражнениями поблизости, выгуливать домашних животных, помогать кому-то, но мы не должны забывать правило: мы должны оставаться дома», - сказал Антониу Кошта.

«Удаленная работа становится обязательной, если нет аргументированного возражения со стороны работника и нарушения правил удаленной работы», - добавил премьер-министр.

«Каждые 15 дней мы будем пересматривать список муниципалитетов», - подтвердил Антониу Кошта, признав, однако, что ноябрь будет «очень тяжелым месяцем, очень требовательным» и что через каждые 15 дней «большая вероятность» добавления муниципалитетов, а не сокращения списка.