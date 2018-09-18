Португалия: в 16 муниципалитетах может вспыхнуть пожар

Шестнадцать округов континентальной Португалии подвергаются максимальному риску пожара.

Согласно данным португальского института моря и атмосфер IPMA , в стране есть несколько областей, которые подвергаются очень высокому риску пожара. Риск наиболее велик в районах Сантареня, Лейрии, Каштелу-Бранку, Порталегре, Гуарды и Брагансы.

Минимальная температура будет колебаться между 12°C в Брага, и 21°C в Фару, а максимальная между 20°C в Виана ду Каштелу и 33°C в Эвора.