Португалия: в 16 муниципалитетах может вспыхнуть пожар

Вторник, 18 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: в 16 муниципалитетах может вспыхнуть пожар

В этих регионах риск пожара максимальный, огонь может вспыхнуть в любую секунду.

Шестнадцать округов континентальной Португалии подвергаются максимальному риску пожара.
Согласно данным португальского института моря и атмосфер IPMA , в стране есть несколько областей, которые подвергаются очень высокому риску пожара. Риск наиболее велик в районах Сантареня, Лейрии, Каштелу-Бранку, Порталегре, Гуарды и Брагансы.
Минимальная температура будет колебаться между 12°C в Брага, и 21°C в Фару, а максимальная между 20°C в Виана ду Каштелу и 33°C в Эвора.

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