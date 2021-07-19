Португалия: в 2020 году каждая семья потратила на энергию около 2000 евро

В прошлом году общие расходы на электроэнергию на одно жилье в Португалии составили 1925 евро, включая расходы на автомобильное топливо. Таковы предварительные результаты обзора потребления энергии в домашнем секторе 2020 года, опубликованным 19 июля Национальным институтом статистики (INE).

Последний раз это исследование проводилось в 2010 году, когда португальцы тратили на энергию 1843 евро в год, то есть на 82 евро меньше.

Таким образом, статистика показывает, что португальцы теперь потребляют на 30% меньше энергии, но платят на 4,4% больше за потребляемую энергию: в 2020 году глобальное потребление энергии на одно жилье в Португалии составило 1146 тонн нефтяного эквивалента (тнэ), включая потребление на транспорте, когда в 2010 году он составлял 1501 тнэ. За десять лет энергозатраты на жилье упали на 355 тонн нефтяного эквивалента.

В прошлом году электроэнергия укрепила свои лидирующие позиции в качестве основного источника энергии, потребляемой в жилищном хозяйстве (46,4% по сравнению с 42,6% в 2010 году), за ней следует биомасса (дрова, используемые в каминах), доля которых упала до 18,4% (было 24,2% в 2010). Удельный вес потребления природного газа увеличился до 12,4% (9,0% в 2010 г.).

Расширение сети природного газа в Португалии было основным фактором изменения по сравнению с предыдущим выпуском. Природный газ потреблялся примерно 28% домашних хозяйств в Португалии (19,8% домашних хозяйств в 2010 году) и является третьим основным источником энергии в бытовом секторе с точки зрения потребления.

Баллонный СНГ, даже несмотря на то, что он использовался примерно в 53% домашних хозяйств в Португалии, опустился на четвертое место по потреблению энергии в бытовом секторе (12,2%), показывает INE отчет.

Потребление солнечной тепловой энергии почти утроилось за десятилетие, несмотря на то, что общий вес снизился всего до 2,1%.