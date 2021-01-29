Португалия: в 2020 году розничные продажи упали на 4,1 процента

Пятница, 29 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: в 2020 году розничные продажи упали на 4,1 процента

При этом в 2019 году наблюдался рост на 4,3%, сообщил Национальный институт статистики (INE).

Падение индекса произошло, с одной стороны, за счет сокращения активности в сфере непродовольственных товаров на 9,9%, что сопоставимо с падением в ноябре на 10,1% в годовом исчислении.

С другой стороны, рост продаж продуктов питания в розничной торговле составил 1,4 п.п. - до 2,4%.

INE также заявляет, что в четвертом квартале прошлого года продажи снизились на 3,4% в годовом исчислении, что «произошло исключительно из-за сильного сокращения на 7,9% розничной торговли непродовольственными товарами, поскольку торговля продовольственными товарами увеличилась на 2,3%».

В месячном исчислении розничные продажи упали на 4,5% в декабре против 5,3% в предыдущем месяце.

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