Португалия: в 2021 году - 14,5 млн туристов

Национальный туризм восстановился в 2021 году, преодолев большую часть последствий, вызванных пандемией.

Оценка Национального института статистики (INE) показывает, что сектор закончил год с 37,5 млн ночевок и 14,5 млн туристов.

Это на 39,4% больше, чем в 2020 году, но на 46,4% меньше, чем в 2019-м, который был рекордным годом для туризма.

В декабре национальные туристические объекты приняли 1,1 млн гостей (в общей сложности 2,6 млн ночевок).

За 12 месяцев прошлого года на отели пришлось 80,7% (30,2 млн) от общего числа ночевок, увеличившись на 44,5% в предпочтениях гостей. Местное жилье (сегмент с самым высоким ростом) отстал с 5,4 млн ночевок, за ним следуют туризм в сельской местности и жилье с 1,86 млн.

При анализе различных регионов страны все показали увеличение количества ночевок в сравнении с 2020 годом с акцентом на изменения, представленные Азорскими островами (+118,6%) и Мадейрой (+79,8%). «По сравнению с 2019 годом все регионы показали снижение количества ночевок», особенно Лиссабонская агломерация (-58,2%).