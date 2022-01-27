Португалия: в 2021 году было продано 190 тысяч домов

Четверг, 27 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: в 2021 году было продано 190 тысяч домов

Из них 11 процентов купили иностранцы.

Данные консалтинговой компании JLL указывают на объем продаж на рынке жилья в размере 30 млрд евро, сопровождающийся «сильным ростом цен».

Будучи одним из самых устойчивых секторов в первый год пандемии, рынок недвижимости продолжал процветать в 2021 году.

По данным консалтинговой компании JLL, в прошлом году было продано 190 000 домов, что почти на 20% больше, чем в 2020 году, который был лучшим годом для сектора: был достигнут объем сделок в районе 30 млрд евро.

«Жилье было звездным сектором недвижимости в 2021 году, превзойдя все предыдущие уровни активности», - говорится в сообщении JLL по следам публикации годового рыночного отчета «Рынок 360º».

Из 190 000 проданных домов 89% были проданы местным покупателям и около 11% - иностранным.

«В 2022 году сохранятся сильные фундаментальные показатели рынка, и ожидается новый год высокой активности», - говорит консультант, отмечая, что изменения в режиме «золотой визы» не должны иметь негативных последствий для рынка.

Ограничением может стать резкий рост стоимости строительства, который влияет на бизнес-планы и цены для конечных пользователей.

Последние данные показали рост стоимости строительства на 7,4% только за последний год.

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