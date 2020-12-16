Португалия: в 2021 году цены на электричество упадут на 0,6%

С 1 декабря счета за электроэнергию в Португалии снизятся примерно 1,50 евро в месяц, после вступления в силу промежуточной ставки НДС на электроэнергию в размере 13% за первые 100 кВтч каждые 30 дней.

На 2021 год Управление по регулированию энергетических услуг (ERSE) устанавливает отпускные цены для конечных потребителей на регулируемом рынке (около одного миллиона потребителей, или 5% от общего потребления).

Потребители, имеющие право на социальный тариф, получат дополнительную скидку в размере 33,8% от тарифов для конечных потребителей.

По данным ERSE, в период с 2017 по 2021 год для семей и малых предприятий произошло накопленное снижение цен на электроснабжение на 5,7%. В 2019 году цены упали на 3,5%, в 2020 году - на 2,7%, и в 2021 году снова снизятся, но только на 0,6%.