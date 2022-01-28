Португалия: в 2021 году четверо из десяти сделали покупку онлайн

Более четверти (27%) никогда этого не делали, а около 10% даже совершали продажи в Интернете.

Процент людей, проживающих в Португалии, которые совершали покупки через Интернет за три месяца до опроса 2021 года, достиг 40%, что на пять процентных пунктов больше, чем в 2020 году, сообщила Anacom.

Эта информация содержится в отчете «Электронная коммерция в Португалии и Европейском союзе» за 2021 год, выпущенном Anacom.

«Португалия стала 24-й страной в Европейском союзе (ЕС27) по проценту лиц, совершивших онлайн покупки, и 21-й страной по онлайн-продажам», — добавляет Anacom.

Одежда и обувь (69%) и еда с доставкой на дом (46%) были физическими товарами, которые чаще всего заказывали через Интернет и которые выросли больше всего по сравнению с предыдущим годом.

Далее идут косметика, товары для красоты и хорошего самочувствия (31%) и компьютеры, «планшеты», мобильные телефоны, дополнительное компьютерное оборудование или аксессуары (30%).

Что касается услуг, заключаемых через Интернет, «основными моментами являются услуги по размещению (28%, что на семь процентных пунктов больше, чем в предыдущем году), транспорт (22%), а также подписка или возобновление услуг телефона или подключения к Интернету.