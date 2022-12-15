Португалия: в 2021 году покупательная способность упала

По данным INE, валовой внутренний продукт Португалии на душу населения, выраженный в паритетах покупательной способности, снизился по сравнению со средним показателем по Европе в 2021 году до 75,1% от среднего по Европе.

Таким образом, в прошлом году Португалия занимала 16 место среди 19 стран еврозоны и 20 место в ЕС, отмечает статистическое управление.

Воздействие пандемии на туризм было одним из самых сильных факторов, повлиявших на показатели Португалии. Более сильно этот фактор сказался только на Хорватии.

INE также предоставила данные об индивидуальных потребительских расходах на душу населения, которые «представляют собой более подходящий показатель для отражения благосостояния семей» и составили 83,6% от среднего показателя по ЕС, что также ниже, чем в предыдущем году (83,9%).

По этому показателю страна занимает 14 место в Еврозоне и 19 место в ЕС.

По сравнению с другими европейскими странами в 27 государствах-членах ЕС наблюдается «высокая дисперсия показателя объема ВВП на душу населения».

Люксембург (268,5) имеет самый высокий индекс, что более чем в два с половиной раза превышает средний показатель по ЕС-27, а также почти в пять раз выше, чем у Болгарии (57,5), страны ЕС с самым низким значением.