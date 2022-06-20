Португалия: в 2021 году потребление было ниже среднего по ЕС

Такая же тенденция наблюдалась и в валовом внутреннем продукте (ВВП).

В Португалии реальное индивидуальное потребление (AIC) на душу населения , показатель, который оценивает материальное благополучие семей, было на 17% ниже среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС) в 2021 году, что представляет собой ухудшение на два процентных пункта по сравнению с 2020 годом.

Этот показатель, рассчитанный на основе предварительных оценок паритета покупательной способности на 2021 год, колебался от 63% до 146% от среднего показателя ЕС в 27 государствах-членах.

Как и в 2020 году, девять стран показали AIC на душу населения выше среднего по ЕС, при этом самое высокое значение снова было зафиксировано в Люксембурге (на 46% выше среднего) .

Дания была на 21% выше среднего показателя из 27 стран, за ней следуют Германия (рост на 20%), Нидерланды (рост на 17%), а также Бельгия и Австрия (рост на 15%).

Во Франции, Швеции и Финляндии реальный уровень индивидуального потребления на душу населения в прошлом году был на 11-13% выше среднего показателя по ЕС.

С другой стороны, AIC на душу населения в 2021 году был на 25% ниже среднего показателя по ЕС в тринадцати государствах-членах , в то время как еще пять зарегистрированных уровней были на 25% и более ниже среднего.

В этой последней группе стран значатся Словакия, Латвия, Венгрия и Хорватия, которые были на 27-30% ниже среднего, а Болгария находится в самом низу с 37% ниже среднего.

ВВП на душу населения в 2021 году также зафиксировал существенные различия между странами- членами ЕС : от 55% среднего показателя по ЕС в Болгарии до 277% в Люксембурге.

По данным статистического управления, высокий показатель в Люксембурге «отчасти объясняется большим процентом трансграничных работников в общей занятости в стране», которые, «хотя и вносят свой вклад в ВВП, не считаются частью постоянного населения, которое используется для расчета ВВП на душу населения».

Согласно данным Европейского статистического управления, значение ВВП на душу населения, зарегистрированное в Португалии в 2021 году, составило 74% от среднего показателя по Европейскому союзу.