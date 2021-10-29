Португалия: в 2022 году платные трассы подорожают

Пятница, 29 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: в 2022 году платные трассы подорожают

Индекс потребительских цен вырос, что повлечет за собой увеличение платы за проезд.

Годовые темпы изменения индекса потребительских цен без учета цен на жилье в октябре составили 1,84%, что повлекло за собой рост платы за проезд, поскольку этот показатель служит ориентиром для концессионеров.

Расходы для пользователей увеличатся не только на автомагистралях, но и на мостах через Тежу, учитывая увеличение индекса, используемого в качестве справочного.

Цены не менялись уже два года из-за отрицательных значений инфляции.

Исходя из ставки в 1,84%, Brisa, как и другие концессионеры, а именно менеджеры бывшего SCUT, сформулируют предложения по обновлению цен для передачи Правительству .

Это нужно сделать до 15 ноября. Стоимость еще не подтверждена публикацией окончательных данных INE, запланированной на 11 ноября.

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