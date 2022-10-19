Португалия: в 2022 году семьи оставили в магазинах более 567 млн евро

Португальцы покупают более дешевые продукты и чаще ходят в супермаркет в поисках акций.

Объем трат португальцев на покупки, сделанные в супермаркетах, до сентября этого года составил 7,981 млн евро, что на 567 млн ​​больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На этот рост в 7,7% особенно повлияли более высокие расходы на продукты питания (10%), молочные продукты (9%), замороженные продукты (5%) и безалкогольные напитки (14%).

Четыре из десяти приобретенных товаров являются «белыми этикетками» - брендами супермаркетов.

Однако Португальская ассоциация дистрибьюторских компаний (APED) классифицирует эти данные как «обманчивые», поскольку «вся дистрибьюторская цепочка загрязнена инфляцией и увеличением факторов производства».

Специалисты в области розничной торговли также отмечают, что, помимо того, что рекламные акции уже составляют около половины сделанных покупок, португальские потребители прыгают от сети к сети в поисках рекламных акций.

Как указывает представитель APED, еще одна тенденция - увеличить частоту походов по магазинам с меньшим количеством товаров в каждой корзине.

Эта тенденция способствует увеличению доли рынка для небольших супермаркетов и так называемых магазинов у дома.