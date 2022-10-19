Португалия: в 2022 году семьи оставили в магазинах более 567 млн евро

Среда, 19 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: в 2022 году семьи оставили в магазинах более 567 млн евро

Данные консалтинговой компании Nielsen показывают рост расходов на продукты питания на 7,7% по состоянию на сентябрь.

Португальцы покупают более дешевые продукты и чаще ходят в супермаркет в поисках акций.

Объем трат португальцев на покупки, сделанные в супермаркетах, до сентября этого года составил 7,981 млн евро, что на 567 млн ​​больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На этот рост в 7,7% особенно повлияли более высокие расходы на продукты питания (10%), молочные продукты (9%), замороженные продукты (5%) и безалкогольные напитки (14%).

Четыре из десяти приобретенных товаров являются «белыми этикетками» - брендами супермаркетов.

Однако Португальская ассоциация дистрибьюторских компаний (APED) классифицирует эти данные как «обманчивые», поскольку «вся дистрибьюторская цепочка загрязнена инфляцией и увеличением факторов производства».

Специалисты в области розничной торговли также отмечают, что, помимо того, что рекламные акции уже составляют около половины сделанных покупок, португальские потребители прыгают от сети к сети в поисках рекламных акций.

Как указывает представитель APED, еще одна тенденция - увеличить частоту походов по магазинам с меньшим количеством товаров в каждой корзине.

Эта тенденция способствует увеличению доли рынка для небольших супермаркетов и так называемых магазинов у дома.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)