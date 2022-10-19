Португалия: в 2022 году семьи оставили в магазинах более 567 млн евро
Данные консалтинговой компании Nielsen показывают рост расходов на продукты питания на 7,7% по состоянию на сентябрь.
Португальцы покупают более дешевые продукты и чаще ходят в супермаркет в поисках акций.
Объем трат португальцев на покупки, сделанные в супермаркетах, до сентября этого года составил 7,981 млн евро, что на 567 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На этот рост в 7,7% особенно повлияли более высокие расходы на продукты питания (10%), молочные продукты (9%), замороженные продукты (5%) и безалкогольные напитки (14%).
Четыре из десяти приобретенных товаров являются «белыми этикетками» - брендами супермаркетов.
Однако Португальская ассоциация дистрибьюторских компаний (APED) классифицирует эти данные как «обманчивые», поскольку «вся дистрибьюторская цепочка загрязнена инфляцией и увеличением факторов производства».
Специалисты в области розничной торговли также отмечают, что, помимо того, что рекламные акции уже составляют около половины сделанных покупок, португальские потребители прыгают от сети к сети в поисках рекламных акций.
Как указывает представитель APED, еще одна тенденция - увеличить частоту походов по магазинам с меньшим количеством товаров в каждой корзине.
Эта тенденция способствует увеличению доли рынка для небольших супермаркетов и так называемых магазинов у дома.