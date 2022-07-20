Португалия: в 2022 году сгорело почти 58 000 гектаров

Согласно предварительным данным Института охраны природы и лесов (ICNF), в этом году лесные пожары охватили 57 940 га, что более чем в два раза больше, чем за весь 2021 год.

Предварительные данные, собранные ICNF, показывают, что в этом году произошло 6566 сельских пожаров, в результате которых сгорело 57 940 га, из них 49% - в лесных насаждениях, 38% - в кустарниках и 13% - в сельскохозяйственных угодьях.

8 июля, когда риск возгорания увеличился из-за повышения температуры, ICNF сообщил, что с 1 января сгорело 12 473 га, что означает, что 45 467 га сгорели за 13 дней.

Согласно отчету Агентства по комплексному управлению сельскими пожарами (AGIF), в 2021 году произошло 8 223 сельских пожара, в результате чего выгорело 28 415 га.

По данным ICNF, площадь пожаров в этом году является самой большой с 2017 года, когда произошел пожар в Педрогао-Гранде, и второй по величине с 2013 года.

Материковая Португалия находится в состоянии боевой готовности, что является самым низким уровнем реагирования, предусмотренным в Основном законе о гражданской защите.