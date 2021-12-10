Португалия: в 2022 году будет возможен возврат налоговой задолженности в рассрочку

В 2022 году налоговые органы также будут составлять автоматические планы по выплате небольших просроченных сумм, которые все еще находятся на этапе добровольных платежей, без необходимости запроса налогоплательщика.

9 декабря Совет министров утвердил выплату просроченных налогов в рассрочку на 2022 год, аналогично тому, что произошло в этом году.

Это намерение было отражено в предлагаемом Государственном бюджете на 2022 год, который в итоге был отклонен.

Согласно заявлению Совета министров, указ, который будет опубликован в Diário da República, устанавливает «усиление гибкости платежей в рассрочку налогов на предисполнительной и исполнительной фазах».

Режим на следующий год должен быть идентичен нынешнему.

AT неофициально предоставляет план платежей в рассрочку для долгов IRS или IRC, независимо от заявки и без необходимости предоставления гарантии, если в совокупности соблюдаются следующие условия: сумма, подлежащая уплате в IRS, равна или меньше до 5 тысяч евро или IRC равняется или меньше 10 тысяч евро; задолженность находится в стадии добровольного взыскания; налогоплательщик не несет ответственности по другим налогам, администрируемым AT; и срок погашения долга до даты вступления в силу указа, подтверждающего неофициальную доступность.