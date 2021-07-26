Португалия: в 40 муниципалитетах очень высок риск пожара

По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), около 40 муниципалитетов в округах Браганса, Каштелу-Бранку, Сантарен, Порталегре и Фару подвергаются очень высокому риску возгорания.

В группу высокого риска IPMA поставило более четырех десятков других муниципалитетов в округах Браганса, Вила-Реал, Гуарда, Каштелу-Бранку, Порталегре, Сантарен, Лиссабон, Эвора, Сетубал, Бежа и Фару.

Риск пожара, определенный IPMA, имеет пять уровней, от минимального до высокого и очень высокого.

Расчеты производятся на основе температуры воздуха, относительной влажности, скорости ветра и количества осадков за последние 24 часа.

Критический период пожаров продлится до конца сентября, и до тех пор запрещается разводить обширные костры или сжигать стволы деревьев без разрешения, использовать печи или грили в сельской местности, а также курить или разводить любой огонь в лесу.

Запрещается также запускать ракеты или воздушные шары, действующие на открытом огне, а также проводить в лесу работы, которые могут вызвать искры.