Португалия: в аэропорту Лиссабона задержаны пассажиры

Четверг, 11 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: в аэропорту Лиссабона задержаны пассажиры

Полиция Лиссабона задержала вчера в аэропорту португальской столицы 7 пассажиров, в чемоданах которых было найдено 3 миллиона евро наличными.

Аресты проводили представители судебной полиции (PJ) при содействии Национального подразделения по борьбе с коррупцией (UNCC).

Пассажиры, ответственные за багаж, три женщины и четыре мужчины, были остановлены полицией при попытке покинуть европейский континент.

Согласно данным PJ, задержанные граждане являются так называемыми «денежными мулами», которые перемещают валюту через континенты - практика, используемая в целях отмывания денег.

Цель этой нелегальной практики, известной как «обращение», состоит в том, чтобы доставить деньги как можно дальше от источника происхождения. Хотя это не подтверждено, у PJ есть основания подозревать, что три миллиона евро были получены в результате совершения преступлений, связанных с фискальным мошенничеством, пишет ТАСС.

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