Португалия: в Албуфейре мать и дочь обманули старика на 340 тысяч евро

Прокуратура Албуфейры занимается расследованием дела о присвоении состояния 90-летнего местного жителя тремя мошенниками. Дело заведено по статье о мошенничестве, краже, подделке документов и злоупотреблении доверием. Обвинение предъявлены двум женщинам 54-х и 22-х лет, а также их 66-летнему сообщнику.

По версии следствия обвиняемые с помощью мужчины, который является крестником потерпевшего, в 2015 году смогли обмануть одинокого мужчину, заставив подписать нужные документы. Таким образом они смогли переписать на себя активы, в том числе в сфере недвижимости и банковских счетов. Сообщается, что пенсионер проживал один и не мог читать и писать. При этом аферисты оставили жертву без права собственности на дом, в которых он проживал.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время дело будет передано в суд.