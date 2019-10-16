Португалия: в Албуфейре открылся духовно-культурный центр «Покров»

Среда, 16 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Албуфейре открылся духовно-культурный центр «Покров»

Торжественное открытие Международного христианского духовно-культурного центра «Покров» прошло в Албуфейре.

14 октября 2019 года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы состоялось торжественное открытие и освящение здания Международного христианского духовно-культурного центра «Покров», воздвигнутого на собственные средства проживающей в этом городе общины Русской православной церкви Московского Патриархата по инициативе ее руководителя протоиерея Александра (Торика).

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Божественную литургию провел специально прибывший в страну для этой цели архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор, пишет Посольство РФ в Португалии.

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В мероприятии, ставшем знаковым для всех православных Юга Португалии, приняли участие около сотни прихожан, настоятели ряда приходов РПЦ из различных регионов, а также представители Посольства, филиала Россотрудничества в Лиссабоне, мэрии Албуфейры.

 

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