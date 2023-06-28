Португалия: в Албуфейре все автобусы полностью электрические

Среда, 28 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: в Албуфейре все автобусы полностью электрические

Муниципалитет Албуфейра в Алгарве является первым на национальном уровне городским транспортным парком, электрическим на 100%.

Обновление парка сети GIRO, начавшееся в конце прошлого года, не только приносит многочисленные экологические преимущества, но и существенно улучшает работу городского транспорта в одном из самых туристических муниципалитетов страны.

GIRO начал свою работу в 2004 году всего с трех трасс, но теперь имеет 11 линий и 218 остановок.

Мэр города Жузе Карлуш Роло сообщил, что операция позволила более чем вдвое увеличить количество доступных мест, с 496 по 1331.

Для Хосе Карлоса Роло операция, проведенная с парком общественного транспорта, действительно представляет собой поворотный момент в муниципалитете, население которого летом практически утраивается.

«Эта новая версия не только значительно улучшает муниципалитет с точки зрения экологии, но также меняет взгляд людей на мобильность в Албуфейре», - подчеркивает мэр.

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