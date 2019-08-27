Португалия: в Алгарве бастуют медсестры

В Алгарве прошла двухдневная забастовка медсестер. В ее рамках медработники провели демонстрацию напротив региональной администрации здравоохранения. Она состоялась в минувшую пятницу, на улицу вышли около 60-100 медсестер. Они требуют нанять большее количество сотрудников, а также открыть доступ к карьерному росту.

Профсоюзный лидер Нуно Манжуа сообщил, что в первый день забастовки участвовало 50% медсестер, во второй день количество участвующих в стачке увеличилось до 70%. Сообщается, что забастовка повлекла за собой ряд «ограничений» в плане ухода за больными, лечебных процедур, консультаций и домашнего ухода.

Количество медсестер в системе первичной медико-санитарной помощи в Алгарве выросло с 394 в 2015 году до 443 в 2019 году. Однако, лидеры профсоюза уверяют, что этого количества явно не достаточно, в штате не хватает как минимум 150 медсестр.

«Алгарве продолжает оставать регионом с хронической нехваткой медсестер. Здесь меньше всего медработников как в процентном отношении, так и в количественном», - подчеркнул Нуно Манжуа.