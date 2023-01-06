Португалия: в Алгарве испекли гигантский Bolo-Rei

Стол со 150-метровым боло-реем заполнил всю улицу, и каждый проходящий сможет бесплатно отведать это лакомство, приготовленное кондитерской Loulé Doce.

110 кг муки, 100 кг цукатов для украшения, 50 кг измельченных цукатов, 50 кг сухофруктов (изюм, миндаль, инжир, грецкие орехи), 22 кг яиц (38 дюжин), 22 кг сахара, В состав торта входит 14 кг маргарина, 2 кг ароматизаторов, 1,6 кг соли и 1,6 кг дрожжей.

«Боло-рей представляет дары, которые трое волхвов преподнесли младенцу Иисусу при его рождении: корка символизирует золото; засахаренные и сухофрукты символизируют мирру, а аромат пирога символизирует благовония. В Лоле эта традиция все еще жива, и муниципалитет Лоле хочет поделиться ею со своими жителями и всеми туристами, которые находятся здесь в это время года», - сказал представитель муниципалитета.

Мероприятие бесплатное, и каждый человек также мог получить кусок праздничного пирога бесплатно.