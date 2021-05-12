Португалия: в Алгарве лето будет позитивным
Президент Turismo Algarve отметил, что в регионе наблюдается увеличение числа бронирований.
Также он подчеркнул, что Португалия считается безопасным местом.
«В Соединенном Королевстве наблюдается очень заметный рост бронирований, как с точки зрения перелетов, так и проживания», - сказал Жоау Фернандеш.
«Если не произойдет непредвиденных событий, связанных с безопасностью, лето в Алгарве, безусловно, будет лучше, чем в прошлом году, с внутренним и внешним спросом», - оценил он.
По словам чиновника, влияние увеличения бронирования будет ощущаться в мае, хотя и слабее, чем в июне, июле и августе.
Португалия является одним из исключений в Европе, наряду с Израилем и Гибралтаром, в то время как большинство из стран (таких как Испания, Франция и Греция) останутся в «желтом» списке с учетом более жестких ограничений.
По словам Жоао Фернандеша, увеличение «стыковок, маршрутов и наличия мест из Соединенного Королевства» несколькими авиакомпаниями изменило прогноз рейсов, вылетающих из этой страны в аэропорт Фару.
Несмотря на оптимизм, Жоау Фернандеш напоминает, что на восстановление от потерь этого периода пандемии потребуется еще много лет.