Португалия: в Алгарве мошенники изготовили копии десятков банковских карт

Четверг, 24 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Алгарве мошенники изготовили копии десятков банковских карт

Злоумышленники устанавливают на банкоматы скимминговое оборудование.

Злоумышленникам удалось скопировать более двух десятков банковских карт в Алгарве, установив на банкоматы так называемое скимминговое оборудование. Большая часть карт была скопирована в муниципалитетах Албуфейра и Лоле. Об этом сообщают португальские СМИ. 

С помощью специального обрудование мошенники получили реквизиты карт Visa и MasterCard, а также ПИН-коды к ним, данные использовались для создания дубликатов пластиковых карт, с помощью которых преступники и снимали деньги.

Сообщается, что средства были обналичены в Лиссабоне. Какую именно сумму удалось снять аферистам не известно. Правоохранители продолжают устанавливать точные обстоятельства преступления.

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