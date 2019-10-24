Португалия: в Алгарве мошенники изготовили копии десятков банковских карт

Злоумышленникам удалось скопировать более двух десятков банковских карт в Алгарве, установив на банкоматы так называемое скимминговое оборудование. Большая часть карт была скопирована в муниципалитетах Албуфейра и Лоле. Об этом сообщают португальские СМИ.

С помощью специального обрудование мошенники получили реквизиты карт Visa и MasterCard, а также ПИН-коды к ним, данные использовались для создания дубликатов пластиковых карт, с помощью которых преступники и снимали деньги.

Сообщается, что средства были обналичены в Лиссабоне. Какую именно сумму удалось снять аферистам не известно. Правоохранители продолжают устанавливать точные обстоятельства преступления.