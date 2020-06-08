Португалия: в Алгарве появились новые вакансии для врачей и медсестер

Понедельник, 08 Июнь 2020 Португалия

Португалия: в Алгарве появились новые вакансии для врачей и медсестер

Заявки можно подать на сайте регионального департамента здравоохранения.

В связи с началом летнего сезона правительство Алгарве объявило о наборе врачей и медработников в больницы региона. Соответствующее распоряжение подписал государственный секретарь по вопросам здравоохранения Антонио Салеш.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что приглашают врачей и медработников в медицинские учреждения, расположенные в Алгарве «в связи с потребностями региона».

Напомним, власти Алгарве каждый год приглашают на работу специалистов в различные службы здравоохранения после открытия туристического сезона. В этом году оказание медицинской помощи будет проводится с учетом эпидемиологической ситуации.

Предложения о работе можно просмотреть на сайте регионального департамента здравоохранения http://www.arsalgarve.min-saude.pt/

В данный момент уже открыты десятки вакансий в региональной больнице Centro Hospitalar Universitário do Algarve. На работу приглашают анестезиологов, хирургов, ортопедов и врачей других специальностей. Подать заявку можно по электронной почте, указанной на сайте.

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