Португалия: в Алгарве собрали 65000 евро для борьбы с коронавирусом

Созданная проживающими в Алгарве иностранцами инициативная группа смогла всего за неделю собрать более 65 000 евро, который пойдут на борьбу с пандемией коронавируса.

Инициатива «Помощь в борьбе с коронавирусом в Алгарве» собирало средства для нескольких больниц в Фаро, Портимао и Лагосе. Уже сегодня активисты доставят в больницу Фаро портативный рентгеновский аппарат. Кроме того, на этой неделе в больницы будут отправлены различные медикаменты, которые необходимы португальским медикам для борьбы с пандемией. Чтобы получить дополнительную информацию и сделать пожертвование, можно посетить соответствующую страница на сайте Go Fund Me, пишет ТАСС.