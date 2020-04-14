Португалия: в Алгарве собрали 65000 евро для борьбы с коронавирусом

Вторник, 14 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Алгарве собрали 65000 евро для борьбы с коронавирусом

Проживающие в Алгарве иммигранты собрали 65000 евро для борьбы с коронавирусом.

Созданная проживающими в Алгарве иностранцами инициативная группа смогла всего за неделю собрать более 65 000 евро, который пойдут на борьбу с пандемией коронавируса.

Инициатива «Помощь в борьбе с коронавирусом в Алгарве» собирало средства для нескольких больниц в Фаро, Портимао и Лагосе. Уже сегодня активисты доставят в больницу Фаро портативный рентгеновский аппарат. Кроме того, на этой неделе в больницы будут отправлены различные медикаменты, которые необходимы португальским медикам для борьбы с пандемией.  Чтобы получить дополнительную информацию и сделать пожертвование, можно посетить соответствующую страница на сайте Go Fund Me, пишет ТАСС.

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