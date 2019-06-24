Португалия: В Алгарве спасли 300-килограммовую черепаху

Понедельник, 24 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: В Алгарве спасли 300-килограммовую черепаху

Животное было доставлено в парк Zoomarine города Албуфейры.

В городе Лагош спасли гигантскую черепаху, которой требовалась медицинская помощь. Гигантскую рептилию извлекли из воды на пляже Meia Praia. Черепаха была доставлена в парк для морских животных, где ей окажут необходимую помощь. Об этом сообщает издание Correio da Manhã.

Спасательную операцию снял на видео кто-то из очевидцев. На кадрах вино, как спасатели вместе с отдыхающими с трудом затаскивают черепаху на тележку для транспортировки. Животное поливают водой из бутылки и накрывают влажной тряпкой, чтобы черепаха не перегрелась на солнце.

Сообщается, что спасательная операция длилась около двух часов. В итоге черепаха была доставлена в парк Zoomarine города Албуфейры для медицинского осмотра и лечения.

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