Португалия: в Алгарве учителя вынуждены жить в палатках

В регионе Алгарве школьные учителя вынуждены арендовать места в кемпинге из-за чрезмерно высокой арендной платы в течение туристического сезона. Об этом сообщает издание Diário de Notícias со ссылкой на представителя Южного демократического союза учителей Жозефа Лопеш.



Многие приезжие учителя не могут себе позволить аренду квартиры или комнаты и вынуждены арендовать места в хостелах или в палаточных лагерях. При этом ситуация только усугубляется, так как туристов с каждым годом становится больше, что влечет за собой рост цен на жилье.



Учителя и преподаватели жалуются, что многие комнаты и квартиры возможно снять по приемлимой цене лишь в период с октября по май. В остальное время стоимость жилья превышает половину средней заработной платы учителя.



С той же проблемой учителя сталкиваются и в Лиссабоне. Согласно данным статистики, стоимость квартиры Т2, которая в 2014 году составляла 645 евро, сейчас составляет 917 евро, что превышает учительскую зарплату. В связи с этим в демократическом союзе учителей пообещали в ближайшее время выйти с инициативой к властям о создании системы размещения учителей.