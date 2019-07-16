Португалия: в Алгарве вода в океане окрасилась в красный цвет

Вторник, 16 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Алгарве вода в океане окрасилась в красный цвет

В прошлом году из-за появления водорослей местные власти запретили купание.

Сразу в нескольких муниципалитетах региона Алгарве, между Албуфейрой и Оляо, вода в прибрежной зоне окрасилась в красный цвет. Это произошло из-за разрастания вдоль берега красных водорослей. Растения были замечены на пляжах
Фару, Оляо, Квартейры и Албуфейры. В прошлом году из-за появления этих водорослей местные власти запретили купание на многих пляжах. Однако, в этом году такого запрета не будет.

В португальском агентстве по охране окружающей среды (Agência Portuguesa do Ambiente) изучили растения и поспешили успокоить отдыхающих. По данным специалистов, несмотря на необычный эффект, водоросли безвредны для здоровья людей. Специальных предупреждений в виде флагов на пляжах не будет.

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