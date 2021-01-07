Португалия: в Алгарве возможен снег

Четверг, 07 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: в Алгарве возможен снег

Холода продлятся до середины следующей недели.

По словам Португальского института моря и атмосферы (IPMA), низкие температуры, которые ощущаются по всей стране, сохранятся как минимум до середины следующей недели.

«В это время года температура немного ниже средней. Это нельзя считать ненормальной ситуацией», - добавляет тот же источник.

В течение следующих нескольких дней в южном регионе будут выпадать осадки, и нельзя исключить возможность выпадения этих осадков в виде снега «в горных районах южного региона, особенно в районе Алгарве».

8 и 9 января снова будут осадки и «также будет вероятность снегопада в самых высоких районах южного региона».

«Мы находимся под воздействием массы холодного воздуха, переносимого из внутренних районов Пиренейского полуострова», - поясняет IPMA.

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