Португалия: в Алгарве запретили купаться из-за токсичных водорослей

Пятница, 21 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Алгарве запретили купаться из-за токсичных водорослей

На пляжах подняты красные флаги, предупреждающие о ядовитых растениях.

В Алгарве местные власти настоятельно рекомендовали не купаться на пляжах, расположенных между городами Фару и Виламоура. Причиной стало появление на побережье красных водорослей, которые, как предупреждают биологи, содержат вещества и микроорганизмы, опасные для человека. Об этом сообщает новостное агентство Lusa.

«Решение о запрете купания было принято совместно с органами здравоохранения», - рассказал Жозе Пашеко, чиновник департамента по защите окружающей среды. По его словам, вид водорослей до конца не исследован и не идентифицирован. Однако, в ближайшее время появятся результаты анализа водорослей.

Местные власти не исключают закрытие других пляжей в Алгарве, так как водоросли «плывут» в западном направлении. Растения уже были замечены на пляже Praia da Rocha Baixinha. На побережье были подняты красные флаги, предупреждающие отдыхающих о токсичных водорослях.

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