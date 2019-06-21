Португалия: в Алгарве запретили купаться из-за токсичных водорослей

В Алгарве местные власти настоятельно рекомендовали не купаться на пляжах, расположенных между городами Фару и Виламоура. Причиной стало появление на побережье красных водорослей, которые, как предупреждают биологи, содержат вещества и микроорганизмы, опасные для человека. Об этом сообщает новостное агентство Lusa.



«Решение о запрете купания было принято совместно с органами здравоохранения», - рассказал Жозе Пашеко, чиновник департамента по защите окружающей среды. По его словам, вид водорослей до конца не исследован и не идентифицирован. Однако, в ближайшее время появятся результаты анализа водорослей.



Местные власти не исключают закрытие других пляжей в Алгарве, так как водоросли «плывут» в западном направлении. Растения уже были замечены на пляже Praia da Rocha Baixinha. На побережье были подняты красные флаги, предупреждающие отдыхающих о токсичных водорослях.