Португалия: в Алмаде обнаружили тонны мертвой рыбы

В Алмаде, в районе пляжа Fonte da Telha в среду массово вспылала дохлая рыба. Об этом сообщает издание Correio da Manhã.



Странное пятно с берега заметили отдыхающие. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на поверхности находится несколько тонн мертвой рыбы.



Причину появления дохлой рыбы в районе пляжа сейчас выясняют сотрудники местной администрации. Скорее всего, кто-то целеноправленно сбросил отходы в районе берега. Капитан местного порта пояснил журналистам, что ему известно о данной проблеме, в ближайшее время сотрудники порта и адмнистрации приступят к ликвидации отходов.