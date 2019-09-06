Португалия: в Алмаде обнаружили тонны мертвой рыбы

Пятница, 06 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Алмаде обнаружили тонны мертвой рыбы

По предварительной информации, рыбу специально выбросили в этом районе.

В Алмаде, в районе пляжа Fonte da Telha в среду массово вспылала дохлая рыба. Об этом сообщает издание Correio da Manhã.

Странное пятно с берега заметили отдыхающие. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на поверхности находится несколько тонн мертвой рыбы.

Причину появления дохлой рыбы в районе пляжа сейчас выясняют сотрудники местной администрации. Скорее всего, кто-то целеноправленно сбросил отходы в районе берега. Капитан местного порта пояснил журналистам, что ему известно о данной проблеме, в ближайшее время сотрудники порта и адмнистрации приступят к ликвидации отходов.

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