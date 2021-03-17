Португалия: в Алмаде построят мегаполис

На южном берегу Тежу, в Алмаде, родится Инновационный район - гигантский город с жилым фондом, торговлей и сферой услуг.

В результате инвестиций нескольких компаний в размере 800 млн евро Монте-да-Капарика и окрестности Порту-Брандао получат 400 гектаров новых идей и инноваций, которые также будут способствовать созданию 17 тысяч рабочих мест.

Помимо 110 гектаров зеленых насаждений, в Алмаде появится 1000 домов, ожидается прибытие 4500 новых жителей.

250 тысяч квадратных метров для экономической деятельности, 86 тысяч квадратных метров туристической инфраструктуры, включая гостиничные комплексы и музеи, студенческие общежития и коливинг.

Это будет «современный, инклюзивный и устойчивый город», площадь которого «на 18% больше, чем Expo98», - объясняет Жузе Феррейра Мачадо, проректор Universidade Nova de Lisboa. - «Это будет не общежитие, не территория, куда можно просто пойти, и не простой бизнес-парк. Это будет инклюзивный город, в котором люди хотят и могут работать».

Первые камни будут заложены в ближайшее время, и все это станет возможным благодаря инвестициям в 800 миллионов евро со стороны Universidade Nova de Lisboa и группы владельцев и инвесторов, включая Cordialequation, Rustik Puzzle, SOSTATE, Maia e Pereira, Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz, Emerging Ocean, Rio Capital, Orbisribalta и Fundação Serra Henriques.

Проректор университета подчеркнул, что в этих 800 млн евро нет государственных инвестиций и денег налогоплательщиков, отметив, что проект будет развиваться постепенно, в течение многих лет. «Десять лет - удобный период для нас, чтобы увидеть плоды этих инвестиций», - добавил он.

Этот проект «является частью стратегии экономического развития страны», говорит государственный секретарь по инновациям Эурику Брилянте Диаш.

Министр экономики отметил, что подобные проекты являются «примерами для всей страны», и правительство надеется, что они могут быть реализованы «в краткосрочной перспективе».