Португалия: в Альмериме пройдет «Помидорная битва»

В Альмериме, который находится рядом с городом Сантарем, 7 сентября состоится грандиозная «Помидорная битва». На фестивале у каждого желающего будет возможность вдоволь покидаться помидорами. Как сообщили организаторы, для этой цели будет завезено около 30 тонн томатов.



Фестиваль проходит во второй раз. В предыдущем году томатная битва прошла с большим успехом, после чего Альмерим официально стал крупенейшим полем битвы помидорами.



Организаторов мероприятия вдохновил знаменитый традиционный фестиваль «Ла Томатина», который уже 70 лет проходит в испанском городе Буньоль. Он проводится в конце августа, сотни людей съезжаются в город, чтоы покидаться помидорами.



Мероприятие стартует в 5 часов вечера. Сообщается, что будут использованы овощи не пригодные в пищу. Томаты будут предоставлены независимыми компаниями-производителями и фермерами.