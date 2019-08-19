Португалия: в Альмериме пройдет «Помидорная битва»

Понедельник, 19 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Альмериме пройдет «Помидорная битва»

На фестиваль завезут 30 тонн помидоров.

В Альмериме, который находится рядом с городом Сантарем, 7 сентября состоится грандиозная «Помидорная битва». На фестивале у каждого желающего будет возможность вдоволь покидаться помидорами. Как сообщили организаторы, для этой цели будет завезено около 30 тонн томатов.

Фестиваль проходит во второй раз. В предыдущем году томатная битва прошла с большим успехом, после чего Альмерим официально стал крупенейшим полем битвы помидорами.

Организаторов мероприятия вдохновил знаменитый традиционный фестиваль «Ла Томатина», который уже 70 лет проходит в испанском городе Буньоль. Он проводится в конце августа, сотни людей съезжаются в город, чтоы покидаться помидорами.

Мероприятие стартует в 5 часов вечера. Сообщается, что будут использованы овощи не пригодные в пищу. Томаты будут предоставлены независимыми компаниями-производителями и фермерами.

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