Португалия: в Амаранте нашли собаку с камнем на шее

Власти города Амаранте, расположенного в округе Порту, расследуют обстоятельства гибели собаки, которую обнаружили возле берега реки. Животное было найдено с камнем, привязанным к шее. По всей видимости, собаку утопили в другом месте, после чего тело животного вынесло на берег.

О жестоком убийстве собаки стало известно из сообщения в соцсетях представителей Ассоциации по защите животных Амаранте (Associação Ajuda Animais em Amarante).

«Такой жестокости в мире быть не должно. Обычно мы не желаем никому зла, но не в этот раз. Пусть жизнь вернет вам в два раза больше, чем то как вы обошлись с животным», - говорится в сообщении Ассоциации.

Также сообщается, что собака не была чипирована, что затрудняет поиски ее владельца.