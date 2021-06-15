Португалия: в апреле число туристов выросло на 760 процентов

В апреле национальные туристические центры приняли 460 000 гостей, что на 760% больше, чем в прошлом году.

Сектор начал делать первые шаги к восстановлению. Несмотря на это, он все еще далек от уровня, предшествующего пандемии, указывают данные Национального института статистики (INE).

В апреле национальные туристические организации обеспечили в общей сложности 946 800 ночевок. Это составляет рост 510,8%, что намного выше падений, наблюдавшихся в предыдущие месяцы, включая март.

Тем не менее, несмотря на значительное восстановление, эти цифры остаются ниже показателей 2019 года. По сравнению с апрелем того же года количество гостей упало на 80,3%, а количество ночевок - на 84,2%.

При более детальном анализе становится заметно, что внутренний рынок (70,6%) обеспечил 668,1 тысячи ночевок, в то время как количество ночевок иностранных гостей составило 278,7 тысячи.

Наибольший вес в национальном туризме в апреле оказали испанцы (16 660 гостей), немцы (10 323) и французы (8 123).

Что касается самых популярных мест в апреле, то в Лиссабонской столичной зоне сосредоточено 24,4% ночевок, за ней следуют север страны (19,7%), центр (15,5%) и Алгарве (14,9%).

В апреле средний срок пребывания туристов составил 2,2 ночи, а средний доход на одну занятую комнату - 61,9 евро.