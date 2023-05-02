Португалия: в апреле продажи автомобилей выросли на четверть

Вторник, 02 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: в апреле продажи автомобилей выросли на четверть

Количество зарегистрированных автомобилей выросло на 25,1% по сравнению с 2022 годом.

Португальцы покупают больше автомобилей, чем в 2022 году, но цифры все еще далеки от 2019 года.

В апреле было зарегистрировано 18 275 автомобилей, что на 25,1% больше, чем в том же месяце 2022 года, но на 26,1% меньше, чем в апреле 2019 года.

Румынский бренд Dacia возглавил таблицу (1589), обогнав Renault (1566) и Volkswagen (1466).

Однако в период с января по апрель Peugeot сохраняет лидерство (7 666), опережая Renault (5 217) и Volkswagen (4 739), которые оспаривают последнее место на подиуме с Dacia (4 573).

Что касается видов энергии, то бензин лидировал в продажах в первые четыре месяца года (38,8%), за ним следуют гибриды (16,5%), электромобили (15,2%) и дизельные агрегаты (14,2%).

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