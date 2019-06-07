Португалия: в Авейру задержана банда, вовлекавшая женщин в проституцию

В городе Авейру прошла крупная операция по задержанию сутенеров из Румынии, которые заставляли женщин заниматься проституцией. В операции приняли участие более 100 человек, среди которых инспекторы SEF, сотрудники прокуратуры, а также следователи из Румынии. В результате было задержано 8 румынов. По данным следствия, преступники вовлекали в простуцию своих же землячек. Все они обвиняются в сексуальной эксплуатации женщин. Об этом сообщает издание SÁBADO.

По данным источника издания, преступная группа существовала в Авейру уже несколько лет. При этом, все женщины занимались проституцией не по собственной воле, «были принуждены к этому и лишены человеческого достоинства». Преступники удерживали их в притоне и относились «как в вещам».

В ходе операции прошло 12 обысков. Были изъяты золото, драгоценности, деньги и документы. Также сообщается, что обыски прошли и в одном из местных агентств по туризму. Сейчас задержанных доставили в Лиссабон, где они под арестом будут ожидать суда.