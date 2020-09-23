Португалия: в августе экономика стабилизировалась

Среда, 23 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: в августе экономика стабилизировалась

Однако о восстановлении говорить пока рано.

В августе месячные совпадающие индикаторы экономической активности и частного потребления Banco de Portugal зафиксировали относительную стабилизацию, но это еще не начало восстановления.

Так, показатель экономической активности в августе составил -11,5%, в июле -11,2%, в июне -10,4%, в мае - 9,2%, в апреле -7,7%.

Что касается индикатора частного потребления, то в августе он составил -11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и был равен -11,3% в июле, -10,5% в июне, -9,2% в мае и -7,5% в апреле.

Хотя индикаторы этого не показывают, Центральный банк указывает, что восстановление португальской экономики, возможно, уже началось.

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