Португалия: в августе выросли и экспорт, и импорт

Экспорт увеличился на 32,6%, а импорт вырос на 51,9% в августе по сравнению с тем же месяцем 2021 года, подчеркнув рост импорта горюче-смазочных материалов на 169,0%, сообщил 10 октября Национальный институт статистики (INE).

«Этот рост, - поясняет INE, - произошел в основном за счет увеличения стоимости и объема импорта сжиженного природного газа (+703,8% и +41,9% соответственно), во многом отражающего удорожание этого продукта на рынке. (+466,5%)».

Без учета горюче-смазочных материалов в августе 2022 г. наблюдался рост экспорта на 27,3% и импорта на 33,3% в годовом исчислении (+22,9% и +20,9% в июле 2022 г. соответственно).

Дефицит торгового баланса товарами ухудшился на 1748 млн евро по сравнению с августом 2021 года, достигнув 3501 млн евро, а без учета горюче-смазочных материалов дефицит составил 1919 млн евро, увеличившись на 661 млн евро по сравнению с августом 2021 года.

В августе 2022 г. с учетом основных стран-партнеров в 2021 г. стоит отметить рост сделок с Испанией (+37,7% по экспорту и +39,5% по импорту) по всем основным категориям.