Португалия: в Banco de Portugal рассказали какие купюры подделывают чаще

Вторник, 30 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Banco de Portugal рассказали какие купюры подделывают чаще

За полгода были изъяты поддельные банкноты на сумму 570 000 евро.

Представители Banco de Portugal рассказали о том, что поддельных купюр за последний полгода стало больше. За два квартала этого года из обращения было изъято 7400 поддельных дензнаков. При этом большая часть поддельных банкнот были номиналом в 20 и 50 евро (2486 и 3436 фальшивые купюры). 524 купюры из них были номиналом в 100 евро. Меньше всего фальшивомонетчики подделывают десятиевровые банкноты.

В целом было изъято поддельных банкнот на сумму 570 000 евро. За последние шесть месяцев прошлого года стоимость поддельных банкнот, изъятых Banco de Portugal, составила 304 тысячи евро.
«Важно убедиться в подлинности банкнот в момент их получения, поскольку невозможно обменять поддельную банкноту на настоящую», - говорится в сообщение банка.

По словам представителей Banco de Portugal, фальшивые банкноты можно распознать, просто рассмотрев их под наклоном, не прибегая к специальным инструментам для проверки.

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