Португалия: в Banco de Portugal рассказали какие купюры подделывают чаще

Представители Banco de Portugal рассказали о том, что поддельных купюр за последний полгода стало больше. За два квартала этого года из обращения было изъято 7400 поддельных дензнаков. При этом большая часть поддельных банкнот были номиналом в 20 и 50 евро (2486 и 3436 фальшивые купюры). 524 купюры из них были номиналом в 100 евро. Меньше всего фальшивомонетчики подделывают десятиевровые банкноты.



В целом было изъято поддельных банкнот на сумму 570 000 евро. За последние шесть месяцев прошлого года стоимость поддельных банкнот, изъятых Banco de Portugal, составила 304 тысячи евро.

«Важно убедиться в подлинности банкнот в момент их получения, поскольку невозможно обменять поддельную банкноту на настоящую», - говорится в сообщение банка.



По словам представителей Banco de Portugal, фальшивые банкноты можно распознать, просто рассмотрев их под наклоном, не прибегая к специальным инструментам для проверки.