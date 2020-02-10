Португалия: в банках с горохом из ALDI обнаружили стекло

Понедельник, 10 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: в банках с горохом из ALDI обнаружили стекло

В сети супермаркетов призывают клиентов вернуть продукт в магазин.

Неожиданную «добавку» нашли покупатели в банках с турецким горохом (Grão de bico), поступивших в продажу в январе в супермаркетах ALDI. В банках с продукцией обнаружили кусочки стекла.

Накануне руководство сети супермаркетов опубликовало официальное предупреждение о том, что продукт представляет опасность. Речь идет об упаковках с горохом "Grão de bico com quinoa e legumes" бренда "Gut Bio".

«Нельзя исключать, что в продукции "Grão de bico com quinoa e legumes" могут содержаться инородные тела (стекло). Мы предупреждаем, что его нельзя употреблять в пищу», - говорится в заявлении.

ALDI призывает покупателей, которые уже приобрели продукт вернуть его, обещая немедленно вернуть деньги. При этом, как утверждают представители супермаркета, других продуктов этого бренда опасаться не стоит и они полностью пригодны к употреблению.

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