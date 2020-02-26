Португалия: в Beja пациент умер в очереди к врачу

Депутаты требуют от городской больницы в Beja разъяснений по поводу смерти местного жителя в очереди. Парламентарий Моизеш Феррейра направил запрос в Минздрав с требованием обнародовать результаты внутреннего расследования медицинского учреждения.



По информации агенства Lusa, мужчина скончался «сидя в инвалидном кресле», после того как более трех часов ожидал приема врача. Невестка умершего Ана Тейшейра подчеркивает, что по прибытию в больницу ему был выдан желтый браслет, означающий, что пациенту требовалась скорая помощь. По закону, ее должны были предоставить в течение часа.



Депутат требует разъяснить было ли достаточно врачей и медсестер в больнице. В свою очередь в больнице заявили, что 5 февраля было начато внутреннее расследование. Его результаты до сих пор неизвестны.