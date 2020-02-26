Португалия: в Beja пациент умер в очереди к врачу

Среда, 26 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Beja пациент умер в очереди к врачу

Результаты внутреннего расследования больницы до сих пор неизвестны.

Депутаты требуют от городской больницы в Beja разъяснений по поводу смерти местного жителя в очереди. Парламентарий Моизеш Феррейра направил запрос в Минздрав с требованием обнародовать результаты внутреннего расследования медицинского учреждения.

По информации агенства Lusa, мужчина скончался «сидя в инвалидном кресле», после того как более трех часов ожидал приема врача. Невестка умершего Ана Тейшейра подчеркивает, что по прибытию в больницу ему был выдан желтый браслет, означающий, что пациенту требовалась скорая помощь. По закону, ее должны были предоставить в течение часа.

Депутат требует разъяснить было ли достаточно врачей и медсестер в больнице. В свою очередь в больнице заявили, что 5 февраля было начато внутреннее расследование. Его результаты до сих пор неизвестны.

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