Португалия: в больницах Порту нет мест для пациентов с подозрением на коронавирус

Руководство больниц São João и Santo António в Порту заявили, что «исчерпали возможности по изоляции пациентов».



Эту информацию подтвердили и в министерстве здравоохранения, рассказав, что в двух больницах Порту «исчерпаны возможности принимать новых пациентов с подозрением на вирус».



При этом в министерстве не пояснили сколько подозрительных случаев зарегистрировано на данный момент и сколько пациентов ожидают результатов анализов. По данным телеканала TVI, результатов теста в больницах Порту ожидают 14 человек. Также, по сведениям телеканала, два из них являются врачами. По словам главы минздрава Грасы Фрейташ существует еще 12 больниц, где пациенты могут пройти тест на коронавирус.



Напомним, накануне были подтверждены два случая заболевания коронавирусом. Оба пациента жители Порту, недавно вернувшиеся из Италии и Испании.