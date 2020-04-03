Португалия: в больницах появится вдвое больше аппаратов ИВЛ

В генеральном директорате здравоохранения объявили, что количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет увеличено вдвое. Данное оборудование необходимо для тяжелых больных COVID-19.

«Мы сможем поставить 900 аппаратов ИВЛ, многие уже поступили в больницы, остальные ожидаются в ближайшем будущем», - цитируют португальские СМИ заявление директората. Все аппараты будут распределены по больницам с учетом потребностей медучреждений. Также, в эту пятницу в больницы поступят 80 тысяч тестов на коронавирус нового типа. На следующей неделе ожидается еще 200 тысяч.

По последним данным, 1042 человека госпитализированы с заражением коронавирусом, из них в реанимации находятся 240 пациентов. Всего в стране зарегистрированы около 10 тысяч инфицированных.