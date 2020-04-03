Португалия: в больницах появится вдвое больше аппаратов ИВЛ

Пятница, 03 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: в больницах появится вдвое больше аппаратов ИВЛ

В медучреждения также должны поступить 200 тысяч тестов на коронавирус.

В генеральном директорате здравоохранения объявили, что количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет увеличено вдвое. Данное оборудование необходимо для тяжелых больных COVID-19.

«Мы сможем поставить 900 аппаратов ИВЛ, многие уже поступили в больницы, остальные ожидаются в ближайшем будущем», - цитируют португальские СМИ заявление директората. Все аппараты будут распределены по больницам с учетом потребностей медучреждений. Также, в эту пятницу в больницы поступят 80 тысяч тестов на коронавирус нового типа. На следующей неделе ожидается еще 200 тысяч.

По последним данным, 1042 человека госпитализированы с заражением коронавирусом, из них в реанимации находятся 240 пациентов. Всего в стране зарегистрированы около 10 тысяч инфицированных.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)