Португалия: в Браге фирма по монтажу оптоволокна наймет 100 сотрудников

В Браге, в связи с расширением бизнеса, компания DSTelecom, которая занимается монтажом и укладкой оптоволоконного кабеля, объявила об открытии 100 вакансий.



В 2019 году компания провела в ста муниципалитетах страны 480 тысяч километров оптоволокна и намерена увеличить количество заказов в этом году. Фирма рассмотрит кандидатов с минимальным образованием, при этом наличие опыта не является обязательным критерием. Руководство компании готово предоставить курсы для новых сотрудников.



Фирма предлагает зарплату 14500 евро в год. Компания готова предоставить служебный автомобиль и социальные пособия. Также руководство фирмы находится в поиске компаний-подрядчиков.