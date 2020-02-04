Португалия: в Браге фирма по монтажу оптоволокна наймет 100 сотрудников

Вторник, 04 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Браге фирма по монтажу оптоволокна наймет 100 сотрудников

Фирма предлагает зарплату 14500 евро в год.

В Браге, в связи с расширением бизнеса, компания DSTelecom, которая занимается монтажом и укладкой оптоволоконного кабеля, объявила об открытии 100 вакансий.

В 2019 году компания провела в ста муниципалитетах страны 480 тысяч километров оптоволокна и намерена увеличить количество заказов в этом году. Фирма рассмотрит кандидатов с минимальным образованием, при этом наличие опыта не является обязательным критерием. Руководство компании готово предоставить курсы для новых сотрудников.

Фирма предлагает зарплату 14500 евро в год. Компания готова предоставить служебный автомобиль и социальные пособия. Также руководство фирмы находится в поиске компаний-подрядчиков.

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