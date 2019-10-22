Португалия: в Браге ребенок госпитализирован после укуса питона

Вторник, 22 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Браге ребенок госпитализирован после укуса питона

Матери мальчика грозит штраф в 20 тысяч евро.

В округе Брага 12-летний мальчик госпитализирован после того как его атаковал королевский питон (Phython regius). Рептилию содержали дома родители мальчика. Сообщается, что ребенок решил покормить змею, в какой-то момент она напала на него. Об этом сообщает издание Jornal de Noticias.

Ребенку понадобилась медицинская помощь. Мальчика госпитализировали в больницу Браги, где ему были наложены швы. Власти города сообщают, что родителям ребенка грозит административное наказание за «незаконное содержание питона». 41-летняя мать ребенка будет обязана выплатить штраф в размере 20 тысяч евро.

Сообщается, что в настоящий момент рептилия, а также террариум изъяты и переданы в Институт охраны природы и лесов.

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