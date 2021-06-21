Португалия: в центрах занятости стало меньше безработных

Численность безработных, зарегистрированных в центрах занятости в мае, составила 402 тысяч, что представляет падение как по сравнению с предыдущим месяцем и с тем же периодом предыдущего года .

Данные Института занятости и профессионального обучения (IEFP) показывают, что на конец мая 2021 года 402 183 безработных были зарегистрированы в службах занятости материка и автономных регионов.

Этот показатель составляет 68,5% от 587 115 заявлений о приеме на работу.

Зарегистрированная безработица снизилась на 21 тысячу человек по сравнению с апрелем текущего года (на 5,1%).

Если посмотреть на данные на региональном уровне, то в мае 2021 года зарегистрированная безработица увеличилась только в регионе Мадейра (+13,9%), а также в Лиссабоне и Вале-ду-Тежу (+ 4,2%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В остальных регионах безработица снизилась, особенно в Алентежу, где она упала на 11,7%.

Что касается профессиональных групп, четверть безработных - это «неквалифицированные рабочие», а 23,1% - это «работники сферы услуг, охраны и продаж», группа, которая продемонстрировала самый высокий процент роста безработицы по сравнению с тем же месяцем 2020 года.