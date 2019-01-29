Португалия: в четверг последний день подачи декларации

Вторник, 29 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: в четверг последний день подачи декларации

Четверг, 31 января - последний день сдачи налоговых деклараций для самозанятых работников.

По новым правилам, все работающие по recibos verdes обязаны заполнять отчет о доходах каждые три месяца. За игнорирование закона предусмотрен штраф в размере от 20 до 500 евро. При этом отчет должны подавать даже те самозанятые, у которых доходов за указанное время не было.

В соответствии с новой системой отчислений, декларацию нужно заполнить на портале Segurança Social Direta, где необходимо предварительно зарегистрироваться. По последним данным, отчет о доходах уже подали более 150 тысяч жителей Португалии.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья