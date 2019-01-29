Португалия: в четверг последний день подачи декларации

По новым правилам, все работающие по recibos verdes обязаны заполнять отчет о доходах каждые три месяца. За игнорирование закона предусмотрен штраф в размере от 20 до 500 евро. При этом отчет должны подавать даже те самозанятые, у которых доходов за указанное время не было.

В соответствии с новой системой отчислений, декларацию нужно заполнить на портале Segurança Social Direta, где необходимо предварительно зарегистрироваться. По последним данным, отчет о доходах уже подали более 150 тысяч жителей Португалии.